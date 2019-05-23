在菲4港人涉藏毒囚終身覆核失敗　家屬繼續上訴 (19:24)

4名港人家屬上周接獲菲律賓代表律師通知，稱當地法院本月較早時期已完成覆檢，決定維持原判。法官在覆檢裁決中指出，控方只能夠提出在漁船上找到一個氫化器、一個雪櫃、一個飯煲，以及不足500克製成的冰毒，根本見不到4人在漁船上製毒，不足以證實毒品是在漁船上製造，亦不足以證明他們製毒。法官表示，在不能排除毫無合理疑點下，必須維持原判，即4人製毒罪不成立。

至於藏毒罪，法官先重申辯方提出的11項覆檢理由，包括辯方提出傳媒錄影片段，證明梁樹福在搜查時打開背包，裏面沒有藏有毒品，亦沒有盛載毒品的咖啡色紙袋，以及控方證人口供互相矛盾及不可信等。但法官認為，控方只需要證明被告藏有違法毒品，不需證明毒品從哪裏來，證人的可信性則由法庭綜合裁定，因此決定維持原判。

涂謹申強調，被告向法庭提交的傳媒錄影片段，清楚顯示他們的背包在搜查時根本沒有毒品，何來藏毒？他認為，法庭應考慮4人當時一上漁船已被控制，根本沒機會把背包內的東西拿出來，而背包在執法人員監控下經搜查沒有毒品，之後背包亦已不是由他們四人管有，故執法人員聲稱找到毒品之前，他們也不知道在背包內有毒品。他說，4人會堅持據理力爭，向上級法院申請上訴。

保安局則稱，如4人提出上訴，入境處會透過外交部駐港特派員公署和中國駐菲律賓大使館跟進，並會繼續跟4人家屬聯繫。

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