用色情網站放高利貸刊性工作者廣告　13人洗黑錢罪成下月判刑 (18:45)

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15名被告依次為陳豹智、陳鳳雅、岑浩華、陳榜平、鍾世榮、詹濠基、楊詠琳、陳奇一、趙繼章、袁偉傑、陳國尚、陳思亮、利泰興、徐芷琳和何震軒，各人年齡介乎25至53歲。

首被告為集團主腦和涉案財務顧問公司前負責人；次被告為首被告的妻子和涉案財務公司負責人；第3被告為涉案財務顧問公司負責人。他們被控於2002年至2013年串謀以過高利率貸出款項，並於2006年至2013年間多次洗黑錢。

首被告和第3被告另與5名負責營運涉案色情網站的被告，被控串謀依賴妓女收入維生，第3被告亦與其他借出戶口的被告被控多條串謀洗黑錢罪。

法官祁士偉經審訊後，基於證據不足，裁定第10至12被告串謀依賴妓女收入維生罪名不成立，其他被告控罪全部成立。祁官又決定，為有子女的3名被告索取社署報告，以及為其中4名被告索取社會服務令報告。

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