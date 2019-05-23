黃台仰法新社專訪　認不再主張港獨 (17:33)

多間外媒報道，棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇，去年獲德國給予難民身分。黃台仰接受法新社電話專訪時表示，自己的政治立場已經軟化，他不再主張香港獨立，目前更重要的是香港的人權狀況和港人身分。他形容，「如果港人失去自己的身分，那麽港人便會在這場『遊戲』中消失」。
黃台仰又提及，自己早前在德國難民營的心路歷程。他說，在難民營等候德國審批期間，因未知前路如何，心情非常忐忑，未能認真學習德文；到獲知自己得到難民身分後，他終於能放鬆下來，去規劃自己的前路，計劃在德文合格後，於當地進修哲學及政治學。
另外，黃台仰和李東昇接受另一家通訊社路透社訪問時，亦透露更多身處難民營的經歷。兩人稱，他們在去年8月獲得難民資格前，至少有10個月時間先後在3所難民營居住，有時更與10名難民擠於同一間房，當中包括來自中國的維吾爾及藏族難民。
李東昇表示，對自己被迫離開香港感到傷心，認為一旦《逃犯條例》修訂草案獲得通過，將有更多港人流亡外國。
（法新社/路透社）
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