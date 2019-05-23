黃台仰法新社專訪　認不再主張港獨 (17:33)

黃台仰又提及，自己早前在德國難民營的心路歷程。他說，在難民營等候德國審批期間，因未知前路如何，心情非常忐忑，未能認真學習德文；到獲知自己得到難民身分後，他終於能放鬆下來，去規劃自己的前路，計劃在德文合格後，於當地進修哲學及政治學。

另外，黃台仰和李東昇接受另一家通訊社路透社訪問時，亦透露更多身處難民營的經歷。兩人稱，他們在去年8月獲得難民資格前，至少有10個月時間先後在3所難民營居住，有時更與10名難民擠於同一間房，當中包括來自中國的維吾爾及藏族難民。

李東昇表示，對自己被迫離開香港感到傷心，認為一旦《逃犯條例》修訂草案獲得通過，將有更多港人流亡外國。

（法新社/路透社）

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