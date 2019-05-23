葉建源批新「學習支援津貼」致教師過剩校長被降職 (17:19)

舊制的加輔計劃（加輔班）每8至15名合資格學生可開一班，同時有1名常額教師。新制按分層支援模式，屬第二層和第三層支援的每名學生津貼額，分別為1.5萬元和6萬元，再按津貼總額給予常額教席。累計津貼總額達60萬元、160萬元和220萬元，可分別有1名、2名和3名支援教師。

不過，有學校在新制下未能保留教師。教育界立法會議員葉建源上月進行調查，獲75間小學回覆，當中有18間和3間學校分別在新制下有1名和2名超額或過剩教師，其中兩間學校無法保留超額或過剩教師。

另外，因新制有23間學校需要削減班數，有學校面對「骨牌效應」，在取消加輔班後「大校變小校」，校長由一級跌至二級，並削一名副校長。

此外，新制雖按學生數目和支援程度發放津貼，惟津貼額被封頂，有5間學校的津貼額超出上限而未獲相應津貼。

葉建源批評，新制津貼額指標門檻太高，建議教育局應讓學校自行選擇是否轉新模式，並保留受轉制影響的教師至自然流失。

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