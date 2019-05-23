智障婦被控挖大姊眼球　押後下周二審訊召3證人 (16:33)

控罪指出，無業的被告馬慧琼（59歲）今年4月30日在香港跑馬地新村街勤輝大廈一單位內，非法及惡意對女子馬慧娟的身體加以嚴重傷害。被告今坐在輪椅，由4名女警押解上庭。

控方舉出案例「梁啟安案」提到，精神病人仍有權就控方所提的指控作抗辯，不能因被告有精神病而縮減審訊程序，變成只需控方證案。

裁判官回應稱，無意縮減審訊程序，只是希望以其他方式處理證人證供，毋須證人出庭作供。

辯方表示，醫生報告需時準備及完成，故醫生出庭作供能盡快處理案件。控方表示，現時醫生口供尚在處理當中，最快明日（24日）把文件交予辯方，證案時會傳召3名證人，即被告的二姊、警員和治療大姊的急症室醫生。

裁判官曾問及能否明日開庭，惟控方指出，急症室醫生口供最快明早交予辯方，應預留時間讓辯方理解證人供辭。裁判官押後至下周二（28日）審訊，讓控方證案。

另外，翻查控方案例，內容提到「《精神健康條例》第45條並不容許裁判官繞過正常的審訊程序，更不能剝奪被告人作供的權利」，而這類案件一般會有律師代表，大多數被告會接受律師的意見，在不否定犯法行為下，得到「不定罪」的結果而接受醫院令。

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