元朗裘錦秋設「品德部隊」拍片作懲罰　學生指集會播片過分 (15:53)

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中五級學生陳同學（化名）表示，自己曾是「部隊」長期成員，每次入「部隊」為期約一個月，需於午膳時間提早回校留在課室。他說，去年因在校犯事，被涉事教師要求拍片，內容為向父母表達謝意，並非道歉。他又稱，「好似嗰期啲同學都要拍」，涉事教師曾說過會揀選片段在周會播放。被問到要求加入「部隊」及需拍片的感受，他說只感到麻煩。陳同學指出，「部隊」現時已取消。

中五黃同學稱，2017/18學年已設有「部隊」，起初同學欠交功課3次就需加入「部隊」，後來涉事教師稱欠交功課情况嚴重，改為欠交一次便要加入。他認為，涉事教師原意只希望同學減少欠交功課，拍片已是去年發生，認為「放大咗嚟講」。

另一中五學生陳同學表示，自己沒有欠交功課，未曾加入過「部隊」。她去年曾在周會看過相關片段，內容主要為同學解釋欠交功課原因等。陳同學事前不知會播放相關片段，她覺得，「過分了少許，不應如此播放讓全部同學看到」。

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