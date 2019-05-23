領新居屋申請表　23歲男：不介意單位三尖八角，上到樓再算 (15:59)

今期「樓王」何文田冠德苑C座的568呎大單位，單位間隔呈長方形，設兩個洗手間，可分間為三個睡房，當中主人房可分間出套廁，該屋屋苑最小單位亦有445平方呎，入場費最低340多萬元。

火炭旭禾苑展出一個454呎低層單位，因大門後有斜角、門口對正廁所、廚房旁有儲物室，設計備受批評，多名現場市民認為設計不實用、三尖八角，以及好難間房等。

現職地盤工的23歲周先生與女友到場參觀，他有意購買兩百多呎的細單位，以便與女友同居及結婚。他說，現時居於馬鞍山，是白表申請者，希望選擇同區的馬鞍山錦暉苑，對單位被指三尖八角表示無所謂，「上到樓再算，抽中比中六合彩更難」。

現居於長沙灣澤安邨的陳太說，與丈夫和子女一家四口原住在近300呎單位，子女已成家立室及遷出，想買較大的單位，方便日後孫兒來找她。陳太稱，抽過綠置居麗翠苑，近日已收到信件表示可揀樓，惟現時只有百多呎單位未售，地方太小故不作考慮。她續說，何文田冠德苑間格「四四方方幾好」，亦有小巴可由旺角直到屋苑樓下，但認為今期居屋如將軍澳雍明苑和馬鞍山錦暉苑等，不少單位設計奇怪，「大門對正廁所」。

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