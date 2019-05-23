研究：電子煙戒煙失敗者　三成變傳統煙電子煙雙重吸食者 (15:41)

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新加坡國立大學公共衛生學院教授謝繼成引述當地最新一項涉及近900名研究對象的研究，該研究分析電子煙和尼古丁替代品戒煙成效，顯示使用電子煙的煙民有18%成功戒傳統煙一年或以上，而使用尼古丁替代品的戒煙成功率僅9%，少一半。

謝繼成續指出，若仔細看，完全戒掉所有尼古丁產品的成功率則相反。使用電子煙的煙民只有3.7%戒掉所有尼古丁產品，即沒有再吸傳統煙或電子煙，而使用尼古丁替代品戒煙成功的比率則是9%，遠高於使用電子煙的比率。

研究亦指出，試過電子煙但沒有成功戒煙的實驗對象中，有30%成為了傳統煙和電子煙雙重吸食者。

謝繼成說，尼古丁本身有害，對年輕人影響更大，但戒煙者以為電子煙是減害產品，而沒有完全戒掉尼古丁仍會危害健康，亦相信雙重吸食者同時吸食兩種有害產品對身體的危害更大，認為電子煙不是有效戒煙方法。

香港大學公共衛生學院副教授何世賢續說，已有研究指出吸食電子煙增加患上心臟病的風險80%，若同時吸電子煙和傳統煙，有關風險較其他人高數倍。

新加坡已於2018年全面禁止電子煙、加熱煙等另類煙草產品，謝繼成說，目前歸納當地政策成效仍屬太早，但認為政府有效防止引入另類煙草產品，免令當地吸煙率回升。

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