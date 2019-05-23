賭王外甥謝天賜：陳婉玉因婚姻問題寄情工作　經介紹認識馮永業 (14:59)

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謝天賜今日（23日）先講述案中公司的來龍去脈，指出早在90年代察覺港澳直升機有利可圖，遂與澳門「賭王」何鴻燊成立直升機公司，他佔40%股權。其後謝天賜希望轉型發展航空公司，遂把直升機公司改名「港聯航空」。另一方面，他認為航空業務風險高，希望靠直升機業務維持利潤，遂把旗下空殼公司改名「港聯直升機」（Heli Express）並維持業務。

謝天賜憶述，陳婉玉早於80年代進入信德集團擔任會計工作，形容她「一入去就跟我」。其後於2003年，他見陳婉玉婚姻出現問題，經常寄情工作，便把公司的直升機業務分配給她打理。同年馮永業上任經濟發展及勞工局的官職，並主動向謝天賜示好，他表示，曾與馮永業打網球及吃午飯，亦曾帶同陳婉玉參與聚會，相信二人因此認識。

至2004年左右，謝天賜「放手」直升機業務予陳婉玉打理，又聲稱自己與陳婉玉關係變差，形容她不想在其管治下工作，要求獨立，「好緊張對外開會」，兩人在工作上常有爭執。

謝天賜指出，在一次聚會中，馮永業曾向自己表示：「你講啲專家唔係好有料」，並要求他重新委任人選。惟謝天賜其後從陳婉玉處獲得文件，她指馮永業已向她推介專家人選。審訊繼續。

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