補習導師涉非禮11歲女學生　事主稱被告非禮後不停笑 (14:26)

被告李逸康（30歲）否認三項非禮罪，指出他分別在2018年7月至8月期間，在黃大仙一間補習社內，三度非禮11歲女童X。

庭上播放女童早前的錄影會面，女童稱被告「康sir」分別在7月底至8月初，三度以相似手法非禮她，其中兩次為兩人獨處，其中是有一名小一學生在場。

女童表示，補習課室通常是拉上窗簾及鎖門，故外面不能見到內部情況。被告趁其他學生離開時，走近坐下做功課的女童身旁，先雙手隔上衣摸其心口，女童受驚站起，再貼牆踎低反抗，被告再伸手入其上衣內非禮她，女童曾撥開其手但不成功，大力推開被告才停止非禮。三度非禮情節相似，每次為時2至5分鐘。

女童續說，被告非禮她後曾說「唔錯」及不停笑。最後一次遭非禮時，女童反抗時不慎踢向被告，被告亦踢她還擊。女童時隔一個月後，認為事件「印象好深刻」、「好唔鍾意」，「喺心翳住」，故告知家人。

女童在盤問時被問及，為何不在首次遭非禮時告知家人；女童回應稱，害怕家人知道事件後，衝動上補習社大罵，令「成個商場都知」。女童續說，在補習社沒有大叫，只是害怕整個補習社的人也知道此事，「好尷尬」、「唔夠膽講嘢」。案件下午繼續。

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