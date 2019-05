下屬疑馮永業曾修改寄港聯信件　部分字眼與局方慣用不同 (14:05)

控方展示一封EDLB在2005年12月31日發送給港聯航空(HK Express)行政總裁謝天賜的信件,內容大致講述,EDLB發現港聯航空未有善用香港來往深圳的航權,該公司若仍未有相對明確的營運計劃,EDLB有權收回航權。謝綺雯確認,該信件是由她草擬,信上大部分字眼亦符合局方語調標準。

惟謝綺雯同時指出,該信件上有字眼的語調,與局方標準不同;例如有兩段指出,局方對港聯航空感到「失望」(disappointed),及指摘對方沒有把營運計劃知會政府是「無禮」(did not have the courtesy)。

謝綺雯續稱,該信件雖是由她草擬,但正式寄發前,很多時候都要先給上司過目。謝綺雯推論,信件上述與局方典型語調不同的部分,是由馮永業修改。

控方又展示港聯航空對事件的回信,其中有一句手寫句子「We could formally remove the rights. Action Please」。謝綺雯認出,這明顯是馮永業所寫,其後EDLB果真收回相關航權。

謝綺雯又指出,印象中馮永業工作能幹,風格「硬淨」,但馮永業並非她直屬上司,故兩人不太熟悉。審訊繼續。

