【逃犯條例】高院准英國御狀彭力克代表劉鑾雄覆核修例草案 (13:56)

代表劉鑾雄的資深大律師麥高義表示，彭力克過往曾參與12宗司法覆核的案件，當中有9宗代表律政司，可見政府亦經常需要彭力克的協助，而今次覆核涉及深奧且未曾採討的議題，認為彭力克的出現將為法庭帶來幫助。

麥高義又指出，《逃犯條例》修訂草案涉及一國兩制的根本性和整體性，亦延伸至各中港居民和遊客，形容草案極具爭議，甚至屬自2003年《基本法》23條以來，涉及最重大公眾利益的草案，惟草案目前已繞過法案委員會，情況猶如「走捷徑」般，故下月的覆核許可申請或屬草案通過前的最後一個聆訊，各方甚至沒時間提出上訴，望法庭考慮本案的獨特性，批准彭力克加入。

法官潘兆初問麥高義，如法庭最終裁定申請人的司法覆核勝訴，立法會該如何看待法庭頒下的判辭。麥高義回應，立法會屆時可視之為法律意見和陳述，惟同時有權無視相關判決。

麥高義指出，律政司司長一方亦曾表示，目前要尋求英國御用大律師參與本案，對他們而言已屬太遲，證明御用大律師適合參與本案，又形容申請人一方早於上月4日作相關通知，故律政司司長一方需自行承受風險。他又稱，他和其餘3名本港法律代表將會繼續參與本案，彭力克亦只屬互補性質。

大律師公會和律政司司長一方則提出反對，認為今次議題只涉覆核許可，目前代表申請人的4名法律代表亦具足夠經驗和資歷應付。潘官最終批准彭力克加入，並押後頒判辭。

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