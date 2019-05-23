調查：近六成市民支持全禁加熱煙 (13:09)

其他報道：港島檢違例公共車輛 警3日票控149司機乘客

吸煙與健康委員會委託香港大學護理學院，去年進行「控煙政策調查」，隨機訪問了5132名15歲以上受訪者。調查結果顯示，曾使用加熱煙的比率為2.1%，比率較2017年同類調查的0.9%，高出逾一倍。

電子煙方面，2017和2018年調查受訪者中，曾使用電子煙的比率均為3.5%，但過去30天有使用電子煙的比率，就由2017年的0.2%增至去年0.7%，增幅兩倍半。調查亦顯示，59%受訪者支持全面禁止加熱煙。

亞洲反吸煙諮詢所總監及世界衛生組織資深政策顧問麥龍詩迪（Judith MACKAY）今日（23日）在記者會上，以波音737 Max客機失事為例，指出各國監管機構在未確實客機失事原因及查明危險性前，也採取預防措施下令停飛，確保公眾安全。麥龍詩迪認為，新型煙草產品早期研究指出它們不安全，加上在未清楚它們長期影響下，不應以香港人作實驗對象。

香港吸煙與健康委員會認為，調查結果反映大部分市民支持全禁這類煙草產品，加上曾使用加熱煙和近期有使用電子煙的比率上升，促請在這類產品廣泛流行前，立法會應盡快通過全面禁止另類吸煙產品，杜絕此類產品成為吸煙的門檻。

其他報道：日本男富士大廈偷拍鳳姐惹糾紛

其他報道：寶珮苑八旬男墮斃