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2019年5月23日星期四
17歲女擅離醫院 尖沙嘴墮海 (14:44)
補習導師涉非禮11歲女學生 事主稱被告非禮後不停笑 (14:26)
薪酬趨勢調查委員會確認公務員加薪建議 交政府審議 (14:23)
下屬疑馮永業曾修改寄港聯信件 部分字眼與局方慣用不同 (14:05)
【逃犯條例】高院准英國御狀彭力克代表劉鑾雄覆核修例草案 (13:56)
調查：近六成市民支持全禁加熱煙 (13:09)
理大研發超柔軟「織物鋰電池」 盼增智能手表儲電量 (12:58)
梁天琦獲准撤銷選舉呈請 須付訟費 (12:35)
大涌橋路兩私家車相撞 一女司機受傷送院 (11:57)
西環單位傳異味 鄰居報案揭男子燒炭亡 (11:55)
【逃犯條例】外交部駐港公署晤外媒 盼公正平衡報道《逃犯條例》修訂 (11:29)
皇崗擬推兩地一檢 葉國謙：現政治環境難推行 將來值得考慮 (11:11)
【逃犯條例】田北俊：感建制派議員聽中聯辦較多 (11:02)
港島檢違例公共車輛 警3日票控149司機乘客 (10:30)
黃台仰李東昇難民身分留德 涂謹申憂港府嚴正交涉更難堪 葉劉：摑一巴也不出聲算什麽政府？ (10:20)
日本男富士大廈偷拍鳳姐惹糾紛 (08:57)
寶珮苑八旬男墮斃 (08:40)
【天氣報告】天文台：雷雨或未來兩三小時影響本港 籲市民警惕 (07:05)
德國難民局：港人申請庇護三年共接三宗 (23:51)
土瓜灣「自導自演」百萬劫案 兩人周四提堂 策劃者仍被扣查 (23:20)
新一期居屋售156萬至529萬元 周四起派表5．30接受申請 (20:49)
觀塘拾荒老婦疑「捐車隙」 遭貨車輾過重創 (20:44)
男子裕民坊捲巴士車底受傷 (20:39)
與男友爭執 女友報稱被淋火水 雙雙被捕 (20:34)
元朗裘錦秋中學被批在校播放學生認錯短片 校方：已要求教師銷毁片段 (20:20)
學生動源鍾翰林涉破壞國旗被捕 (19:30)
林卓廷批港鐵用掩眼法 凍費10個月後仍會加價 (18:51)
黃台仰李東昇稱去年已獲難民資格 望港人關注引渡條例 (18:46)
汪洋︰中美貿易摩擦不會短期內結束 鼓勵港企創新驅動 (18:31)
港大新技術完成首宗脊柱側彎手術 9歲童術後一個月活動自如 (18:13)
本地企業首推VR電競盒 料引入娛樂場所 (17:43)
港大推「玩學相長」計劃 促進孩童社交能力情感發展 (17:32)
涉騙內地漢投資新鴻基金融 北京中原前顧問脫罪 裁判官：事主供辭不可靠 (17:21)
兩款美白潤膚霜水銀超標最多逾萬倍 25歲女中毒全身水腫 衛生防護中心籲停用 (16:47)
兩月大男嬰疑被遺棄柴灣冰室 外婆陪同生母返回接走 警列誤會 (16:27)
強姦案疑犯收押所自縊 死因庭陪審團裁定自殺 (16:20)
【逃犯條例】張建宗：經政府解說 不少界別包括外國商會開始放心 (16:19)
【逃犯條例】田北辰：繼續反映「港人港審」意見 「有無奇蹟我不知道」 (16:01)
【六四30年】支聯會六四燭光晚會 料吸納不滿修訂逃犯例市民參與 (15:48)
「世界正義工程」讚香港法治出色 指政府權力制衡表現較弱 (14:43)
港鐵事故連連 馬時亨：業績仍然理想 (14:38)
【逃犯條例】二讀加插議員官員「一問一答」環節不可行？ 梁君彥：要詳細研究惟大約正確 (14:13)
強姦案疑犯收押所自縊 懲教署：死者毫無預兆自殺 陪審團退庭商議 (14:09)
皇崗兩地一檢相讓出入境管制權？ 陳帆：現階段不宜過多揣測 (13:56)
港鐵10月提升早晨折扣優惠 馬時亨：希望早少少返工改善擠塞 (13:56)
禾寮坑村六旬漢疑遭錘斃 控方開案陳辭：被告證供不可信 (13:24)
【逃犯條例．短片】林鄭：聽不到看不到中央胡亂評論香港工作 批部分議員雙重標準 (13:21)
沙田失蹤男科學園對開吊頸亡 (12:56)
報道稱黃台仰李東昇獲德國庇護 鄭若驊李家超不評論 (12:51)
鄭若驊︰打擊貪污需跨國合作 引渡法需要加強 (12:45)
邵家臻申外出往立法會再被拒 議辦稱不排除司法覆核 (12:35)
林鄭：現時政治現實令23條立法更困難 (12:30)
【逃犯條例．短片】林鄭：特首不可能「自把自為」 稱無可能日後每條法例都「直上大會」 (11:54)
【逃犯條例．短片】林鄭出席立會質詢 郭家麒鄺俊宇高呼撤回被逐 (11:28)
涉偷傳DSE資料 現代教育導師獲撤不誠實取用電腦罪 7月3日再訊 (11:21)
【逃犯條例】白韞六：有漏洞應堵塞 稱有涉貪犯人匿港 (11:12)
【逃犯條例】彭定康：修例是97以來最差的事 (10:52)
菲律賓前監察專員一度被拒入境 (10:35)
【逃犯條例】稱40.7萬人聯署撐修例 大聯盟召集人：為何內地大鱷在港逍遙自在？ (09:47)
四旬男連環爆灣仔車房 重施故伎失手被擒 (09:38)
警旺角搗兩非法賭檔拘24人 (09:13)
紐時：黃台仰李東昇獲德國「難民庇護」 (08:20)
間中驟雨局部雷暴 最高氣溫26度 (07:15)
客貨車錦田失控墜坡起火 司機爬出求救 (23:53)
台法務部調查局命駐港秘書不得離港 陸委會否認港府要求換人 (22:04)
葵涌男子被挾持案揭自編自導土瓜灣行劫案 疑分贓不均策劃人被擄 (21:30)
改善低收入劏房戶居住環境 關愛基金擬發一筆過津貼 (21:01)
黃色暴雨警告生效 (20:19)
客戶拒收直銷信息仍接保險推廣 花旗被控違私隱條例罰款1萬 (18:46)
邵逸夫獎得獎名單出爐 美學者藉基因編輯研究奪獎 (18:23)
【逃犯條例】消防、紀律部隊、警隊工會撐修訂逃犯條例 (18:17)
【天氣速遞】天文台特別天氣提示 料雷雨區未來兩三小時影響香港 (18:07)
馮永業涉收陳婉玉51萬元「甜頭」 馮妻獲物業買賣律師費折扣 (18:00)
婦人油站被搶名牌手袋銀包 撲賊車搶軚與賊人肉搏 丈夫駕車追截擒賊 (17:50)
男子烏蛟騰車內燒炭 昏迷送院搶救 (17:58)
數碼港料2024年完成擴建 可供百間科技公司進駐 (17:40)
劏房漢刺死疑借錢同鄉 證人見血稱「好似劏豬」 (17:39)
【逃犯條例】李家超見商界解釋修例 鍾國斌：解決部分商界擔憂 (17:37)
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【丁權司法覆核】劉業強：望鄉議局大會先通過上訴 再交文件予法庭 (16:57)
【逃犯條例】民陣6月9日遊行反對草案直上大會 陳志全籲外國人台灣人參加 (16:38)
【逃犯條例】草案直上立法會大會 陸委會斥罔顧民意：未能移交陳同佳責在港府 (16:11)
發展局擬活化芳園書室及霍米園 (16:06)
劏房漢涉刺死同鄉控謀殺 警誡下稱「佢好煩，成日向我借錢」 (16:05)
墜落嘉道理農場 直升機殘骸移走 (16:04)
瑪麗越柙犯減刑囚12月 哽咽稱兒子患癲癇 (16:03)
廣州女司機衝紅燈釀13傷 受傷駐粵辦官員：暈咗一陣 (15:57)
復康會更新《香港無障礙旅遊指南》 標示市區149無障礙公廁 (15:48)
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原被控不誠實取用電腦 偷拍友人浴室裝修工認刑事損壞囚3月 (12:28)
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西灣河後巷雜物起火 消防不排除煙頭引起 (09:26)
陣雨局部雷暴 最高氣溫27度 (07:15)
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大涌橋路兩私家車相撞 一女司機受傷送院
(11:57)
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早上11時32分，沙田大涌橋路有兩輛私家車相撞，一名女司機報稱頭、手痛，需送院治理，警方正調查意外原因。受事故影響，火炭路與大涌橋路交界一帶交通擠塞。
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