【逃犯條例】田北俊：感建制派議員聽中聯辦較多 (11:02)

《逃犯條例》修訂引起社會爭議，中聯辦、港澳辦以至國務院副總理韓正，先後表態支持港府修訂《逃犯條例》。自由黨榮譽主席田北俊表示，從不覺得修訂《逃犯條例》是香港內部事項，不認為中聯辦就此與港區人大代表和全國政協開會屬干預，但中聯辦此舉會令特首林鄭月娥的管治形象「更加出事」，感覺建制派議員聽中聯辦較多。
田北俊今早（23日）在商台節目上稱，他自問愛國愛港，但中央與香港持不同看法時，他會站在香港一方；不過，在現今中美貿易戰的世界形勢下，美國在華為及5G技術發展等方面，要全世界針對中國，本於一國兩制，香港在此「也要犧牲一啲」，整體上宜偏向「一國」較多，向國家歸隊。
田北俊指出，在現時政治環境及美國總統特朗普對華態度下，不認為美國大行願在港投資大灣區。在這背景下，泛民就《逃犯條例》「要靠美國人幫香港手是幾難的」，是好心做壞事，導致中聯辦或北京出手。
政府決定將修訂《逃犯條例》繞過立法會的相關法案委員會，下月中直上大會恢復二讀。田北俊表示不贊成，認為政府此舉不是好的管治模式，有違立法會傳統行之有效的規矩；若自由黨提出的修訂在大會最終全被否決，該黨議員「會否投反對票，我也答不到」。
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