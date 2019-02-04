黃台仰李東昇難民身分留德　涂謹申憂港府嚴正交涉更難堪　葉劉：摑一巴也不出聲算什麽政府？ (10:20)

涂謹申稱，目前德國政府並未明確指明涉事人是黃台仰和李東昇，「是你葉劉淑儀說別人侮辱（香港法庭）而已」。他認為，德國一般不會公開說明批出庇護原因，「大家盡在不言中」，但如果正式交涉，對方可能「撕爛塊面」發出正式聲明，令香港更加難堪。他認為，港府也希望低調處理事件，舉例昨日（22日）保安局長李家超就有關案件發言時相當克制。

葉劉淑儀其後接受同一節目訪問時稱，此時此刻黃台仰和李東昇二人公開事件是有計劃，目的令大家更加關注《逃犯條例》修訂，但她認為如果德國接受兩人是難民身分，等同德國認為兩人若被引渡回港會受迫害，故此港府申請移交兩人是有困難，令有關個案反而充分證明了移交逃犯是難事。

至於涂謹申言論，葉劉淑儀認為事件已傷害香港法治聲譽，港府理應表態反對，「如果別人摑你一巴掌，你也不出聲，那算是什麽政府」。

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