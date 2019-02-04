新一期居屋售156萬至529萬元　周四起派表5．30接受申請 (20:49)

房委會表示，白表申請者可使用同一份申請表，選擇申請今期居屋或「白居二」，申請費分別為250元及160元；或同時申請兩項，申請費為410元。綠表申請者亦可同時申請居屋及今年底推售的「綠置居」項目。

今期推售的6個全新居屋屋苑，包括何文田冠德苑，長沙灣凱德苑、荃灣尚文苑、將軍澳雍明苑、馬鞍山錦暉苑及火炭旭禾苑，涉及4871個單位，單位實用面積由276至568呎，房委會將以市價59折推售，售價由156萬至529萬元。今期居屋綠白表比例維持5：5，其中白表家庭申請者入息限額訂為5.8萬元，資產限額為201萬元；白表一人申請者的入息及資產限額則減半。

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