港大新技術完成首宗脊柱側彎手術　9歲童術後一個月活動自如 (18:13)

港大醫學院矯形及創傷外科學系張文智教授表示，未經治療的脊椎側彎惡化時會出現背痛、心肺功能下降、軀幹失衡等問題，亦會影響外觀和心理。他說，傳統上嚴重脊椎側彎需通過手術治療，過程是在患者背部切下約3厘米深傷口，剖開肌肉植入治療棒和螺絲釘「 拉直脊柱，原理同搭棚好相似」。即使融合手術成功，也會使脊柱僵硬，「患者在術後一個月不能背重物例如書包；半年內亦不能進行劇烈運動例如打籃球及游泳」。

今次新技術是微創手術，會在胸腔及腰側開5至6個切口，透過胸腔鏡清晰觀察脊柱，從脊柱側面在每節脊椎水平處放入鈦螺絲釘，然後使用VBT「人工韌帶」連接螺絲釘。VBT是一種繫鏈，幫助脊柱維繫正常狀態，配合小朋友發育生長，令脊柱的彎度得以逐漸矯正。

張文智表示，這手術適用於受中度脊椎側彎影響及正在發育的兒童，「11歲至13歲前做手術最合適」。他續說，這項技術在8年前在美國發展，至今已成熟，再引入港大。

港大醫學院於今年2月完成首宗新手術，患者是一名有中度脊柱側彎（45度）的9歲男童，他術後脊柱側彎指數減輕至30度，目前康復進度良好，術後已可恢復正常活動。

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