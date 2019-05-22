本地企業首推VR電競盒　料引入娛樂場所 (17:43)

本地企業維亞科技VAR LIVE以一年時間研發全球首個VR流動體驗裝置，並於年初進駐日本和台灣，會在明日（23日）起放置在旺角的電競館讓港人試玩。VAR LIVE聯合創辦人楊全盛說，裝置於年初已做好，惟當時政府尚未放寬電競場地領牌，設置VR電競盒有可能違反《遊戲機中心條例》，故先於日、台試行。

VAR BOX有5項專利，包括解決使用VR暈眩的技術、電動地台等，提高玩家的遊戲體驗，現時有兩款自家遊戲可玩；裝置亦配合手機應用程式，讓玩家即時查看遊戲排名，與各地高手切磋。公司行政總裁吳聖鑫說，裝置未來會引入到酒吧、戲院等娛樂場所，預計由現時全球僅100台，於未來一年可增至3000台，香港佔1000台。

楊全盛表示，電競市場最賺錢的是遊戲開發，希望香港也可從中分一杯羹，又稱VAR BOX及遊戲的概念由香港研發，但硬件及軟件生產上都要依賴台灣內地。他說，在香港難找程式編寫人才，「很難找到人懂3D programinng」，希望本港有更多人才，能一條龍在港完成研發。

其他報道：【六四30年】支聯會六四燭光晚會 料吸納不滿修訂逃犯例市民參與

其他報道：「世界正義工程」讚香港法治出色 指政府權力制衡表現較弱