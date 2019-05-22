港大推「玩學相長」計劃　促進孩童社交能力情感發展 (17:32)

計劃去年9月率先在6間幼稚園開展，透過到校講座、工作坊和實習培訓教師及家長，與年約4至6歲孩童玩一些好玩、安全及互相尊重的「好遊戲」，如「魚仔游過來」及「小步兵」等，並讓孩童輪流當小領袖及運用創意創造自己的版本，過程中學會與人溝通、尊重別人及培養專注力等。

教研發展中心計劃總監廖秀卿說，玩是純天然教育，但現時不少孩童屬「三無」，即無機會、無玩伴及無環境，故期望透過此計劃，讓更多人學懂得與孩童玩樂，達至玩中有學，學中有玩。

有份參與計劃的救世軍慶恩幼稚園校長羅秀芬說，學校一直有將遊戲融入教育，但老師有時會有盲點。參與計劃後，老師學會選用不同教具或改變遊戲方式，令學童與他人有更多互動及溝通。

計劃首兩年共十間幼稚園參加，預計三年間受惠的包括14間幼稚園、超過2200名高、中班學童及其家長、教師和校長，以及8000名參加社區活動的市民。計劃設資源網上平台搜集及分享「好遊戲」，並將會整合遊戲教育資源套件予全港幼稚園使用。

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