涉騙內地漢投資新鴻基金融　北京中原前顧問脫罪　裁判官：事主供辭不可靠 (17:21)

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被告劉佳林（31歲）否認一項欺詐罪名，案發時她在中原集團旗下的北京中原瑞豐投資諮詢有限公司擔任財務顧問。

裁判官裁決指出，案中事主常誠的供辭並不可靠，例如他作供時表示，「記不清」被告有否說「中原只做移民，不做投資」；又分不清究竟被告所說的是「中原沒有做產品」，還是「中原沒有做理財」。

裁判官續稱，雖然種種證供顯示被告曾收回佣、走私單，以及努力向事主推銷投資新鴻基，但上述只顯示被告沒有向事主透露「中原有做投資」，仍無法證明被告曾虛假地表示「中原沒有做投資」，故此裁定被告罪脫。

據事主庭上供稱，他經中原集團內地附屬公司申請投資移民來香港，並認識被告。但他2012年8月抵港時，被告卻與一名新鴻基金融人員接機，令事主感到奇怪，但被告聲稱中原無投資服務，只負責處理移民。

事主其後按被告指示，為母親及自己各轉帳逾1000萬元，其中約70萬元為認購費，另有7萬元佣金予被告。

翌年2月，事主向北京中原方面了解審批進度，與被告上司聯絡時，得悉原來「中原都有做投資」，事主頓時覺得被騙。

辯方申請訟費，裁判官表示須時考慮，將案件押後至5月27日再訊。

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