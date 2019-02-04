兩款美白潤膚霜水銀超標最多逾萬倍　25歲女中毒全身水腫　 衛生防護中心籲停用 (16:47)

衛生防護中心接獲醫管局通報一宗涉及25歲女病人的水銀中毒個案，該病人自今年4月中旬起出現全身水腫，表示曾使用該兩款產品約6個月。她的尿液及血液樣本被發現水銀含量高於參考水平，臨牀診斷懷疑與使用上述產品有關。

女病人為外籍人士，曾因此兩次入住瑪麗醫院（4月24日至26日和5月1日至3日，現已出院），初步調查發現，病人約6個月前從朋友處購入產品，早晚各擦一次，而朋友是從網上購入產品，產品來源地仍在調查中。衛生署暫未有收到除這個案以外，與有關兩款產品相關的中毒呈報。

日霜含水銀超標8411倍 晚霜超標15597倍

美容產品一般的水銀含量標準應低於百萬分之一，而病人提交的產品樣本經醫管局化驗，顯示水銀含量分別為可接受水平的8411倍（日霜）和15,597倍（晚霜）。衛生防護中心的調查仍然繼續，個案亦已轉交相關執法部門跟進。

衛生防護中心發言人表示，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

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