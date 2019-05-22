強姦案疑犯收押所自縊　死因庭陪審團裁定自殺 (16:20)

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四女一男陪審團一致裁定死者林洛文（終年28歲）死於自殺，死因為上吊併發缺氧導致腦部傷害。陪審團指出，林洛文於2017年7月10日，在荔枝角收押所其中一間活動室職員廁所，以牀單掛在窗花鐵支架上吊，林洛文於7月12日在明愛醫院死亡。

陪審團向懲教署提出兩項建議，第一是建議懲教署於大清潔日，為職員廁所設立指定清潔時段，所員只能在該段時間清潔，其他時段則要鎖上通往職員廁所的閘門及大門，減少所員擅自進出機會。第二是收押所閉路電視未能覆蓋的範圍，所友兩人一組清潔，避免單獨工作。

根據現場平面圖，涉案活動室呈長方形，進入職員廁所須通過緩衝閘口再經過走廊，活動室內無法直接見到職員廁所情況。

懲教職員早前供稱，每逢周一大清潔，會打開緩衝區的閘門，讓所友從木櫃取出清潔用品，木櫃沒有上鎖；案發日，林洛文單獨清潔職員廁所。

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