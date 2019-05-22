【逃犯條例】田北辰：繼續反映「港人港審」意見　「有無奇蹟我不知道」 (16:01)

繼中聯辦和港澳辦表態支持港府修訂《逃犯條例》，身兼港澳工作協調小組組長的國務院副總理韓正昨午（21日）在北京會見香港社團時表示，中央政府完全支持港府的修例工作。提出「港人港審」建議的港區人大代表田北辰強調，接受「單次個案式」移交，但須十分小心和謹慎。他說，「港人港審」是完全支持移交罪犯，「今日任何人說不可行，只聽到不可行3個字（沒聽到解釋理據）」。
他指出，港澳辦主任張曉明日前亦表態，但他會繼續反映意見，因這是香港主流民意，「有無奇蹟出現我不知道，如會否在大會有修正，為引渡港人提高保障」。至於他會否提修正案，他說問過法律意見，「港人港審」方案會離題，立法會主席不會批准；他提及，希望把可移交罪行個案判監門檻由3年提高至7年，以及刪減罪行種類，並指出其他人也會提出這些修正。被問到會否就「港人港審」提出私人法案，他說暫未有想過。
他強調，律政司長早前說「域外審核權」是根本改變，不能倉卒行事，他理解不是法律上不可行，而是要小心謹慎處理。
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