【逃犯條例】田北辰：繼續反映「港人港審」意見　「有無奇蹟我不知道」 (16:01)

他指出，港澳辦主任張曉明日前亦表態，但他會繼續反映意見，因這是香港主流民意，「有無奇蹟出現我不知道，如會否在大會有修正，為引渡港人提高保障」。至於他會否提修正案，他說問過法律意見，「港人港審」方案會離題，立法會主席不會批准；他提及，希望把可移交罪行個案判監門檻由3年提高至7年，以及刪減罪行種類，並指出其他人也會提出這些修正。被問到會否就「港人港審」提出私人法案，他說暫未有想過。

他強調，律政司長早前說「域外審核權」是根本改變，不能倉卒行事，他理解不是法律上不可行，而是要小心謹慎處理。

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