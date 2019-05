黃台仰李東昇稱去年已獲難民資格　望港人關注引渡條例 (18:46)

【18:45更新】德國駐港副總領事David Schmidt今日回覆本報查詢時,有關黃台仰和李東昇獲庇護的報道,稱為保護資料不能就個案交代任何細節,但表示知悉兩人在當地逗留(staying in Germany),德國聯邦移民及難民局負責審視每宗難民庇護申請,當局是獨立作出決定,沒有政治考慮(takes decisions independently and free from political considerations)。