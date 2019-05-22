黃台仰李東昇稱去年已獲難民資格　望港人關注引渡條例 (18:46)

【14:53】美國《紐約時報》報道，參與旺角大衝突、涉嫌干犯暴動罪棄保潛逃的本土民主前線黃台仰和李東昇，已獲德國難民庇護。兩人接受英國《金融時報》獨家訪問，公開黃台仰提供、與李東昇在德國的合照。兩人稱，早在一年前已獲難民資格，如今才公開是希望港人關注《逃犯條例》修訂和六四30年。

黃台仰稱，無人喜歡離開自己長大的地方，自己付出很大代價，透露自己有一日在德國街頭飲泣，因為太想念自己的文化和家庭。黃台仰和李東昇在等候批准庇護期間，在三個不同難民營逗留，兩人早在一年前獲得難民資格，但選擇如今才公開，是希望喚醒港人關注《逃犯條例》修訂和六四30年。

黃台仰說：「我永遠不能再回港，港府可以將我引渡到中國，我是香港首批政治難民，公開此事對我而言很重要，要讓全世界知道，香港發生什麼事。」

黃台仰又表示，德國敢於對中國抱持更強硬的立場，尤其在人權問題上，所以選擇逃亡到德國。

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