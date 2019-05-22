港鐵事故連連　馬時亨：業績仍然理想 (14:38)

馬時亨又提到沙中線紅磡站工程問題，以及荃灣線測試信號系統時發生撞車事故，他說，港鐵在沙中線事件上的表現未符公眾期望，港鐵已作改善，公司會繼續與政府及調查委員會合作，解決相關事宜，包括項目撥款等。至於荃灣線測試新信號系統期間撞車，馬說，稍後會向政府提交報告，港鐵會保留追究供應商責任的權力。

港鐵早前表示，今年內會重新評估沙中線造價，港鐵行政總裁金澤培在會後表示，港鐵在2017年底向政府提交沙中線造價估算，當時評估造價超過970億元，政府仍在處理相關造價估算，要待政府完成處理2017年的超支後，再申請新一次超支撥款。

港鐵車務總監劉天成表示，就荃灣線測試新信號系統時的撞車事故，調查委員會已鎖定大致成因。他又說，沙中線正進行新信號系統靜態測試，但強調有關信號系統與荃灣線新信號系統不同，而靜態測試不涉及真車測試，港鐵會在確保信號系統安全後，才會開始在沙中線進行列車測試。

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