「世界正義工程」讚香港法治出色　指政府權力制衡表現較弱 (14:43)

WJP每年公布「法治指數」，根據8個因素評估各個國家或地區實踐法治的程度，包括政府權力的制衡、消除貪污、政府開放度、基本權利、秩序與治安、監管執法、民事司法及刑事司法。報告訪問全球逾12萬個家庭和3800名專家，根據他們對當地法治情况的經驗及觀感作統計。

根據2019年的「法治指數」，香港在126個國家或司法管轄區中排名第16位，與上年度相同。Andersen說，香港的強項在於消除貪污、政府開放度等，在「消除貪污」上，本港排名第9。

她表示，根據指數報告，本港在「政府受非政府組織監察」、「獨立的監查及評估」，「權力的移交受法律約束」的項目上得分較低，顯示政府權力的制衡較弱；惟她強調香港法治表現仍然優秀。

被問到修訂《逃犯條例》對香港法治有何影響，Andersen拒絕評論及預測，又說修例的影響將反映在明年的「法治指數」；她表示，「法治指數」有如一個「診斷」（diagnosis），為政府及相關持份者提供資料，從而為社會制定合適的政策。

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