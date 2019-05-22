強姦案疑犯收押所自縊　懲教署：死者毫無預兆自殺　陪審團退庭商議 (14:09)

死者林洛文（終年28歲）生前任職搬運工人，他於2017年6月14日開始還押荔枝角收押所，同年7月10日上吊後送院治療，兩日後不治。

懲教署代表陳辭時表示，林洛文是毫無預兆自殺，懲教人員供稱林生前沒有不開心，表現與平日相若，工作勤奮；而涉案活動室主管的懲教人員在案發日7時36至50分期間，曾四度巡邏職員廁所附近的走廊，但見不到職員廁所內部情况。

死因裁判官引導陪審團時表示，法醫驗屍報告指出死因是上吊併發缺氧導致腦部傷害，雖然驗屍時死者頸部沒有明顯傷痕，但若用牀單等柔軟物質上吊，傷痕可能已消失。而急症室醫生供稱，急救時見到林洛文頸部有瘀痕和紅印。死因裁判官要求陪團審考慮庭上證供是否足以肯定林洛文死於自殺。

林父早前作供時提到，兒子認為犯事是心理病態，需要「認清自己問題去解決」，估計他說2011年至2015年曾坐監，出來不久再犯事；而兒子的遺物中有一本簿，內有疑似遺書，撰寫日期為7月8日，內容表示希望妹妹一家能幫他照顧父母，「請原諒我的自私」、「不用掛念我」，「一直解決唔到自己的問題，導致搞到而家咁」，寄語家人生活愉快。

涉案活動室主管、一級懲教助理鄭瑋供稱，當日兩名懲教職員看管逾60人，林洛文當時被指派清潔職員廁所，懲教人員會不定時監察各人清潔情况；而負責清潔的所友可從用品櫃拿取牀單，以作吸水之用。

當日一同負責清潔的收押所所員供稱，見到林洛文當時帶同舊牀單清潔。收押所所員當日見到林的拖鞋，曾兩次叫喊他，詢問他是否完成清潔工作，惟不獲回應，故通知懲教職員，及後發現死者上吊。

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