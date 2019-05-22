禾寮坑村六旬漢疑遭錘斃　控方開案陳辭：被告證供不可信 (13:24)

被告韓勤疇（現年68歲）否認於前年3月17日，在沙田禾寮坑路禾寮坑村一寮屋地下屋內，謀殺男子黃金帶（終年63歲）。控方開案陳辭指，被告和事主黃金帶均住在禾寮坑村，事主與妻子和兒子同住，被告則與妻子同住，兩人均負責維修村內食水和供電系統。

控方指出，事主案發當日早上曾外出工作，並於下午2時半告知同事，自己將前往一寮屋進行水管工程，惟同事至當晚6時仍未能找到事主。

與此同時，被告於當日下午5時49分報警，稱自己在家被人襲擊受傷。警方和救護員其後到場發現，被告坐在51號A寮屋門口附近的椅子上，並告知警方襲擊他的男人仍在屋內。惟警方進屋後發現，屋內的牆壁和地板均佈滿大量血迹，更在最裏面的房間內，發現事主倒臥在血泊中，附近有一柄染血槌子。救護員發現事主的頭、臉、手和腳均有傷，嘗試以心臟除顫器為其急救，事主晚上6時半被送往威爾斯親王醫院途中證實死亡。驗屍結果顯示，死者身上有多處由鈍物襲擊而成的傷勢，其頭骨和腳有骨折。

警方查問被告期間，被告聲稱自己遇襲，頭和胸口感到痛楚，惟沒任何傷痕，警方其後以傷人罪拘捕被告，並於3月18至19日與被告進行4次錄影會面。控方指出，被告當時作出多於一個版本的說法，稱證據顯示，被告的說法均不可靠。

控方又表示，案發現場的化驗結果顯示，死者生前在屋內多個位置被襲擊，亦在屋內找到屬被告的鞋印，被告當日的衣物亦驗出屬死者的血迹，形容被告當日身處案發現場，更與事主有近距離的接觸。

控方其後播放被告當日報警的電話錄音，被告當時多次表示自己在家被不明人士襲擊，並在警員多次問及對方性別時才稱該人為男性，又表示需要救護車，將會到村口帶救護員前往涉事地點。聆訊明日（23日）繼續。

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