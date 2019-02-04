【逃犯條例】林鄭：特首不可能「自把自為」　稱無可能日後每條法例都「直上大會」 (11:54)

至於有意見質疑當中央提出移交請求，特首無權拒絕，林鄭月娥認為有關講法不成立，因憲制上特首除了向中央負責，亦向特區負責。

林鄭月娥另提到，把《逃犯條例》修訂草案直接提交立法會大會二讀，並非理想做法，惟毋須擔心會成為先例，稱日後無可能每條草案都繞過法案委員會，直接交到立法會大會審議。

她又表示，政府對修例並無「死線」，但指出若未能在10月左右完成修例，台灣殺人案疑犯便有可能逃之夭夭，政府亦無法再拘留疑犯，強調現時保安局長李家超已是「一日跑幾場」地諮詢意見，政府將會在聽取所有意見後，再盡快一併整合回應。

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