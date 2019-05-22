【逃犯條例】林鄭出席立會質詢　郭家麒鄺俊宇高呼撤回被逐 (11:28)

特首林鄭月娥早上到立法會接受議員質詢，多名民主派議員因不滿政府堅持修訂《逃犯條例》，在林鄭月娥入場時高呼「撤回惡法，林鄭下台，千古罪人，出賣港人」等口號。立法會主席梁君彥警告無效後，公民黨郭家麒及民主黨鄺俊宇先後被逐出會議廳。
林鄭月娥其後回應民主黨林卓廷提問時表示，自己上任接近兩年，就職至今都是秉持「成功落實『一國兩制』」、「捍衛《基本法》」和「維護傳統核心價值」來執政，當中香港最富優勢的傳統價值是法治，而法治得以彰顯，依靠市民守法、獨立司法機關和良好法援制度來支持。
林鄭月娥續稱，香港這些優勢不但仍然存在，而且比起回歸初期更加受國際社會認同與重視，「我們的法治評分回歸時大概6、70分，過去10多年長期在90分以上，香港司法獨立是全亞洲之冠」，重申修例目的是彰顯法治，與國際社會共同打擊嚴重罪行。
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