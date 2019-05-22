【逃犯條例】林鄭出席立會質詢　郭家麒鄺俊宇高呼撤回被逐 (11:28)

林鄭月娥其後回應民主黨林卓廷提問時表示，自己上任接近兩年，就職至今都是秉持「成功落實『一國兩制』」、「捍衛《基本法》」和「維護傳統核心價值」來執政，當中香港最富優勢的傳統價值是法治，而法治得以彰顯，依靠市民守法、獨立司法機關和良好法援制度來支持。

林鄭月娥續稱，香港這些優勢不但仍然存在，而且比起回歸初期更加受國際社會認同與重視，「我們的法治評分回歸時大概6、70分，過去10多年長期在90分以上，香港司法獨立是全亞洲之冠」，重申修例目的是彰顯法治，與國際社會共同打擊嚴重罪行。

逃犯條例 相關報道：

彭定康：修例是97以來最差的事

白韞六：有漏洞應堵塞 不希望港成逃犯避罪天堂

其他報道：稱40.7萬人聯署撐修例 大聯盟召集人：為何內地大鱷在港逍遙自在？

韓正撐修例 稱利彰顯港法治 泛民憂「無彎轉」 港付沉重代價

美國會委員會訪港晤議員 包括4建制

民陣6‧9第三度遊行 陳志全籲在港外國人參加

李柱銘批林鄭推諉：歐美不出聲 港府會撤回？

李家超晤商界解畫 鍾國斌：釋部分擔憂

張曉明：在港犯罪只港審不移交