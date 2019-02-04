涉偷傳DSE資料　現代教育導師獲撤不誠實取用電腦罪　7月3日再訊 (11:21)

任職英文導師的首被告劉冠華（43歲）及報稱學生的次被告黃子軒（19歲），兩人同被控一項串謀代理人接受利益罪。黃子軒是現代教育前學生，曾修讀劉冠華的英文補習班課程。

控方申請撤回兩人各被控的不誠實取用電腦罪，辯方不反對，獲裁判官批准撤回。另辯方申請押後答辯，其間與律政司商討以其他方式處理，以及進一步索取文件，包括銀行誓章、WhatsApp內容等，並獲裁判官批准。

控罪指出，兩人被控在2017年4月17日至5月13日期間，一同串謀使當時身為考評局評卷助理的黃子軒，無合法權限或合理辯解下收取劉冠華的1000元，作為黃子軒向劉冠華披露前年DSE英文科卷三（聆聽及綜合能力）的機密資料的誘因或報酬。

兩名被告原本各被控不誠實取用電腦罪，指兩人分別於前年4月21日，使用各自的智能電話，令劉冠華不誠實地獲益，現獲撤回控罪。

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