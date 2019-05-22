菲律賓前監察專員一度被拒入境 (10:35)

據美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，Morales與丈夫、兒子夫婦及兩個孫昨日飛抵香港後，被保安人員阻止她入境，並將她帶到扣留室，與家人分開。Morales表示，扣留問話期間，被要求簽署一份寫有「扣留」（detention）一字的文件，她拒簽後，被告知不獲准入境，對方未說明理由。

Morales估計，因她曾入稟起訴中國國家主席習近平，故被拒入境，又說對今次事件感到失望及憤怒，形容是被「欺凌」。今年3月15日，Morales與菲律賓前外交部長羅薩里奧（Albert del Rosario），聯同菲律賓漁民入稟國際刑事法院，起訴習近平等中國官員，指其在南海島礁擴建人工島，造成環境破壞，涉嫌觸犯反人道罪。

菲律賓ABS-CBN引述菲律賓駐港副總領事Germinia Aguilar-Usudan表示，Morales被扣查3小時後獲准入境，但她對擾攘多時感到疲累及失望，決定返回菲律賓。菲律賓駐港總領事館將向香港入境處了解事件。

《明報》網站正向入境處查詢。

（CNN/ABS-CBN NEWS）

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