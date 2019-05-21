葵涌男子被挾持案揭自編自導土瓜灣行劫案　疑分贓不均策劃人被擄 (21:30)

其他報道：黃色暴雨警告生效

九龍城警區總督察(刑事)呂思灝交代案情指出，一名38歲男子昨午1時許報稱在馬頭涌道前往一間找換店時，被搶去裝有178萬元現金的公事包。同日下午，警方另外接獲報案，表示一名29歲男子因財務問題，在葵涌被6名男子非法禁錮。警方經調查，發現兩案相連，案中有人聘請他人打劫自己，表示事後會攤分贓款，惟涉案者因分贓不均內訌，有人事後在葵涌非法禁錮其中一名策劃人，而案中38歲男子手持的公事包內實際沒有款項。

被捕8名中國籍男子，年齡19至38歲，部分人有黑社會背景，分別報稱無業、從事貿易及運輸生意，涉嫌誤導警務人員、串謀行劫及非法禁錮，被帶署調查。警方將循被捕人財務狀况、欠債紀錄、是否有人監守自盜等方向調查，案件交九龍城重案組第一隊跟進。

事發昨午1時，38歲男子報稱拿着裝有178萬港元的手提袋，往土瓜灣馬頭涌道與木廠街交界一間找換店換錢時，遭至少3名持刀及鐵通匪徒推跌，賊黨搶去男子的手提袋後上車逃去。事主頭及手受傷，清醒送院治理。附近有店員稱，案發前一小時已見涉案賊車停泊路邊，車上有人戴頭套。其後事主往找換店換錢時，即有人跳出車外搶劫。

警方昨另外接獲報案，有人稱其20多歲男家屬昨日日間在葵涌被擄上車，其後接獲匪徒來電，要求交出逾百萬元。警方新界南總區衝鋒隊經兜截，傍晚分別在打磚坪街及石建街截獲兩輛可疑私家車，在兩車上拘捕6人，救回事主，他沒有受傷。

其他報道：客戶拒收直銷信息仍接保險推廣 花旗被控違私隱條例罰款1萬

其他報道：邵逸夫獎得獎名單出爐 美學者藉基因編輯研究奪獎