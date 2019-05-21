客戶拒收直銷信息仍接保險推廣　花旗被控違私隱條例罰款1萬 (18:46)

私隱專員黃繼兒表示，為免對客戶造成滋擾，機構應制定一份客戶表明不希望再收到任何直接促銷資訊的名單、定期更新和適時發放至有關部門同事，以及制定內部查閱及更新拒絕服務名單的正規程序，並為職員提供適當培訓。

黃繼兒強調，機構應恪守更高的道德標準，以尊重（respectful）、互惠（beneficial）和公平（fair）的管理價值處理客戶的個人資料，以符合客戶的期望，並遵從相關法例和監管的要求。

私隱專員同時提醒消費者，若提出拒收要求後仍然收到直銷信息，應做紀錄，盡量掌握有關直銷的詳情作證據，以便向公署投訴。

根據《私隱條例》第35G(3)條，資料使用者如收到客戶有關停止使用其個人資料作直接促銷的要求，須在不向該客戶收費之下依從該項要求。違反規定屬刑事罪行，一經定罪，最高可被處罰款50萬元及監禁3年。

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