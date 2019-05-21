邵逸夫獎得獎名單出爐　美學者藉基因編輯研究奪獎 (18:23)

邵逸夫獎設3個獎項，包括天文學獎、生命科學與醫學獎，以及數學科學獎。

今年生命科學與醫學獎，頒予美國康奈爾大學威爾康奈爾醫科研究生院教授和美國紀念斯隆凱特琳癌症中心研究員瑪麗亞·傑辛（Maria Jasin），表揚她證明去氧核醣核酸中定點雙鏈斷裂會刺激哺乳動物細胞的基因重組，同時證明可以通過重組和染色體末端連接兩種不同的正常細胞過程來修復。

內地科學家賀建奎早前聲稱以基因編輯培育出愛滋病免疫嬰兒，引起世界關注。被問到傑辛教授與基因編輯的關係，邵逸夫獎理事會成員陳偉儀解釋，現今基因編輯的方法大多建基於傑辛教授的研究，但學界早有共識，以胚胎和生殖細胞作基因編輯是不道德，認為不可將傑辛的研究與賀建奎惹起爭議的事混為一談。

今屆天文學獎頒予美國加州理工學院大衛·莫里斯物理學講座教授和特別項目副校長愛德華·史東（Edward C Stone），以表彰他領導的旅行者項目，在過去40年間改變人們對4顆巨行星和外太陽系的了解，開展星際太空任務。

數學科學獎則頒予法國索邦大學數學教授米歇爾·塔拉格蘭，以表揚他在集中不等式、隨機過程的上確界和自旋玻璃的研究。每個獎項得獎者可獲120萬美元（約941萬港元）獎金，今屆頒獎典禮定於本年9月25日於香港舉行。

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