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【逃犯條例】李家超見商界解釋修例　鍾國斌：解決部分商界擔憂 (17:37)

港府提出修訂《逃犯條例》，引發廣泛爭議，保安局長李家超下午與商界會面解釋修例。自由黨黨魁鍾國斌會後表示，李家超在會上的解釋，已解決部分商界人士的擔憂；黨主席張宇人則稱，黨內暫未討論對修訂《逃犯條例》的投票取向。

有與會商界代表形容，不少香港中小企以往「幫助內地發展，某程度上要配合大陸的國情，當時賄賂好像是（獲）認可般」。他們擔心有關行為屬《逃犯條例》修訂的重要環節，令香港中小企很容易被當局以此條例引渡回內地受審。

鍾國斌其後表示，李家超在會面期間解釋，部分商界擔心的行為實際上屬民事行為，而非刑事行為，他們不會因此被遣返內地或處理，李家超的解釋已「解決部分商界朋友的擔心」。鍾國斌稱遺憾與今日（21日）會面類似的互動模式已不能在修訂《逃犯條例》法案委員會進行，但他說李家超表示，若議員對在立法會大會審議草案的處理模式有「好建議」，政府可以考慮，以及與立法會主席梁君彥商討可否作特別安排。

張宇人則指出，自由黨目前只討論到，會支持立法會內會周五（24日）開會討論如何處理《逃犯條例》；黨內暫未有時間討論對修例的投票取向，但黨魁鍾國斌已表明會就條例草案提出三方面修訂，包括將可移交罪行案件判監門檻由三年提升到七年、處理條例追溯期問題，以及要求香港可派員到內地視察審訊過程是否符合人權保障。

張宇人強調，自由黨「不會受某一方面影響」是否支持修例的決定。

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