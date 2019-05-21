劏房漢刺死疑借錢同鄉　證人見血稱「好似劏豬」 (17:39)

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被告李秀君（65歲）被控一項謀殺罪。控罪指出，被告於2016年12月13日，在荃灣河背街一樓內謀殺59歲林就固。

案發現場為「一劏八」的劏房單位。其中一室女住戶彭月雲供稱，案發當日出門買菜時經過被告房間門口，見到死者高舉酒杯與被告爭執，內容疑似被告欠債不還，兩人以粗口對罵，繼而動武。

彭月雲續說，聽到被告表示：「你攞酒樽扑我？好，我同你打！」，然後被告去拎「架生」，又稱被告去取刀，但她看不到被告取刀過程。

彭月雲看見兩人打架，返回自己房間暫避，其間有人撞向她房門，其後沒有聲響。約10至20分鐘後，彭月雲打開門查看，死者身體攔在其門前，「哇，我仲驚！好多血，血杰撻撻，好似劏豬咁；死者縮埋，好似隻蝦死咗咁」，故報警求助。聆訊明日（22日）繼續。

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