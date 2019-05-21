數碼港料2024年完成擴建　可供百間科技公司進駐 (17:40)

南區區議會下周一（27日）討論有關事宜。數碼港提交文件表示，現時數碼港園區提供約11.9萬平方米的辦公用地，過去三年的出租率均達約90%，去年第四季更高達97%。數碼港去年曾進行調查顯示，近半數現有的辦公室租戶表示，未來五年有需要擴大工作空間；而由於園區能容納初創企業的空間有限，因此數碼港亦未能加大培育計劃的名額，或令部分具潛質的初創企業，流失至其他地區。

數碼港建議，將利用現行海傍範圍約1.6公頃的用地進行擴建，合共提供約6.6萬平方米的總樓面面積，其中約4.35萬平方米將用作辦公室及共用工作間，令整個園區增加超過35%辦公室及共用工作間的樓面面積，估計可容納約100間科技公司，以及約750間初創企業及受培育企業。此外，數碼港建議在新建的辦公大樓，提供可容納約1000人的多功能會議廳，並設置數據服務平台，為園區內的創科企業提供雲端數據服務及相關配套設施；以及新增餐飲服務、商舖和銀行等設施。

除擴建數碼港外，數碼港亦建議提升數碼港對出、佔地4.8公頃的海濱公園，包括擬興建約800米長的海濱長廊，由海濱公園南端連接至數碼港第五期對出的一段海濱走廊，並會增設長椅、圍欄及可供寵物使用的設施。數碼港亦提出在海濱公園範圍設置智慧燈柱、5G連接網絡等基礎設施。

數碼港稱，擴建項目涉及更改土地用途，預計法定的城規程序於2020年第四季完成，預料政府於2021年向立法會財委會申請撥款，並於2021年第四季動工，最快於2024年完成。

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