馮永業涉收陳婉玉51萬元「甜頭」　馮妻獲物業買賣律師費折扣 (18:00)

馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

代表陳婉玉處理涉案雍景臺物業買賣的律師哈永雄供稱，他是陳前夫的表弟，與陳自80年代初相識，案發時不認識馮永業。

哈永雄憶述，處理雍景臺物業時，職責上甚少留意買家名字更改事宜，只會多加留意地址、價錢、物業附加條件及其法律責任等，所以當時未有留意臨時買賣合約上買家名字被更改。

在隨後買賣程序，包括馮永業曾使用提名契（deed of nomination）將物業買家轉成妻子程淑儀，相約客人簽合約、交付尾數等，哈永雄聲稱交接工作通常交給秘書，他從未與馮永業夫婦見面。

針對雍景臺單位，辯方詢問哈永雄，有否給予物業最終買家程淑儀律師費折扣，哈永雄說：「有，你睇下張單就明，個折扣好特別。」

哈永雄在陳婉玉代表律師盤問下透露，陳與前夫有婚姻問題，認同陳是「忠於家庭、男人」的人。辯方問哈，陳是否「submissive（順從）」，哈靜默片刻後說：「佢老公話一，佢好少話二。」

哈永雄憶及陳婉玉在2003年沙士前後婚姻出現問題，陳的前夫有外遇，女兒留學外國，使她失去「生命中心」感到沮喪。審訊後天繼續。

其他報道：【創科落後】又是土地問題？ 調查︰最佳創科城市香港20大不入

其他報道：廣州女司機衝紅燈釀車禍 13傷包括香港駐粵辦新聞主任

其他報道：瑪麗越柙犯減刑囚12月 哽咽稱兒子患癲癇