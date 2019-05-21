【丁權司法覆核】劉業強：望鄉議局大會先通過上訴　再交文件予法庭 (16:57)

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劉業強表示，鄉議局認為丁屋合法傳統權益毋須追溯至1898年的條例，即原居民只在私人農地建屋，而是應跟隨1980年代港英政府的小型屋宇政策；在80年代起的權益可在回歸後延續，更是其父、鄉議局前主席劉皇發強烈推動的論據，他會據理力爭到底。

發展局現暫停接收涉及官地的建屋申請，劉業強早前與發展局開會，表達政府無理由不接受相關申請的意見。他形容政府態度積極，政府會把此事與是否上訴一併考慮。但他無回應如政府繼續暫緩會有何行動，只稱會經過法庭取回公道。

鄉議局大會上，劉業強於開首就表明鄉議局堅決支持修訂《逃犯條例》。他在會後指出，法案委員會多次會議選不到主席，已是失效，「直上大會雖似罕見，但在法案委員會選不到主席都是前所未有」，認為直上大會可以接受。

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