【逃犯條例】民陣6月9日遊行反對草案直上大會　陳志全籲外國人台灣人參加 (16:38)

保安局長李家超昨日（20日）去信內會，提出將修訂《逃犯條例》繞過法案委員會、直接6月12日在立法會大會審議。民陣召集人岑子杰批評，有關做法完全踐踏香港既有的秩序，會在6月9日再度舉辦遊行，目標是逾30萬人上街。岑子杰稱，遊行由下午3時開始，路線由銅鑼灣東角道遊行至金鐘添美道。
被問到是否有信心達30萬人上街，岑子杰稱，在李家超表態要直上大會後，民陣在facebook已收到很多信息，一面倒叫民陣立即發起行動，勿等到7月1日遊行。他說，社區反應亦很擔心，市民信不過特首林鄭月娥會保護港人，「為何（特首）簽個名，就可將港人身家、財產送回內地？」他又稱，市民對內地的司法制度更感恐懼，舉例，人們即使在大灣區買樓，爛尾都不敢抗議，強調所有市民都擔心、關注，相信一定有30萬人上街。
人民力量陳志全表示，法例會影響所有在香港這片土地上的人，無論外國人、過境都會受修例影響，呼籲在港的外國人、台灣人都加入遊行行列。他又說，除了《財政預算案》，立法會一向審議議案都不限時間，早前一地兩檢曾打破傳統、限時辯論，但今次修例並無法案委員會，強調立法會主席梁君彥無依據去限制議員發言時間。
特首林鄭月娥今早（21日）稱，修例有外部勢力介入，甚至破壞、影響中央及特區關係，提升至「一國兩制」層次。工黨張超雄反駁說，法例會影響所有在港的人，包括外國人、過境人士，這些人擔心條例影響國民，發聲是理所當然。
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