【逃犯條例】消防、紀律部隊、警隊工會撐修訂逃犯條例 (18:17)

【16:20】保安局長李家超昨（20日）提出把修訂《逃犯條例》草案「直上大會」，引發爭議，政府紀律部隊人員總工會及香港消防處職工總會今日（21日）分別致函林鄭月娥，表示支持修訂《逃犯條例》。

消防工會在信中表示，「彰顯公義是我們紀律部隊的天職」，工會支持修例以彌補以往法例的不足，促請立法會盡快審議修例草案，「不要讓香港成為罪犯躲藏的地方」女

紀律部隊人員總工會稱，當局已多次向社會解釋修訂《逃犯條例》之目的，「積極解答公眾的問題」及盡力釋除大眾疑慮，而工會「肩負『紀律部隊維持香港安定繁榮』這個基本使命」，有責任維護香港的法治精神。

工會強調，修訂《逃犯條例》旨在處理相關的法律缺陷，「避免我們的家園淪為罪犯匿藏的地方」，故工會支持修例。

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