【逃犯條例】消防、紀律部隊、警隊工會撐修訂逃犯條例 (18:17)

【18:17更新】除了政府紀律部隊人員總工會及香港消防處職工總會，警察隊員佐級協會亦致函特首林鄭月娥，在信中譴責有議員阻礙會議正常展開，以及在答問大會上羞辱特首並作人身攻擊。協會表示支持政府以理性、合理的方法維持立法會的正常工作，以有效率及務實的工作態度去審議條例。
【16:20】保安局長李家超昨（20日）提出把修訂《逃犯條例》草案「直上大會」，引發爭議，政府紀律部隊人員總工會及香港消防處職工總會今日（21日）分別致函林鄭月娥，表示支持修訂《逃犯條例》。
消防工會在信中表示，「彰顯公義是我們紀律部隊的天職」，工會支持修例以彌補以往法例的不足，促請立法會盡快審議修例草案，「不要讓香港成為罪犯躲藏的地方」女
紀律部隊人員總工會稱，當局已多次向社會解釋修訂《逃犯條例》之目的，「積極解答公眾的問題」及盡力釋除大眾疑慮，而工會「肩負『紀律部隊維持香港安定繁榮』這個基本使命」，有責任維護香港的法治精神。
工會強調，修訂《逃犯條例》旨在處理相關的法律缺陷，「避免我們的家園淪為罪犯匿藏的地方」，故工會支持修例。
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