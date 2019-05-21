發展局擬活化芳園書室及霍米園 (16:06)

荃灣區議會下周二（28日）將討論有關建議。發展局文件顯示，霍米園建於30年代，俯瞰馬灣海峽，享有壯麗海景；建築物由律敦治（Mr. Jehangir Hormusjee Ruttonjee）建成作私人住宅，並由律敦治家族擁有。二次大戰後，霍米園被香港政府購下，用作公務員宿舍。於香港殖民地時代，曾任財政司的夏鼎基爵士（Sir Philip Haddon-Cave）於1973年入住。由1995年起，霍米園被改建為機場核心計劃展覽中心。

當局指出，霍米園是新界殖民地時代鄉村住宅的罕有例子，以新古典主義的殖民地時代風格建造，主入口建有彎形台階，四周是開放式走廊。建築物保留古典建築細節，包括外牆白色水泥工藝、古典柱子，以及走廊和屋頂的樽形裝飾欄杆；目前建築物大致保留原來面貌，古諮會2010年將霍米園評為三級歷史建築。

至於位於馬灣的芳園書室，則建於20年代，發展局早於2008年將芳園書室納入第一期活化計劃，2013年起活化為「旅遊及教育中心暨馬灣水陸居民博物館」，但2017年停止營運；當局於2017年再將芳園書室納入第五期活化計劃，但最終流標。當局資料顯示，芳園書室具傳統嶺南建築及唐樓風格，書室屋頂、外牆、前庭入口、花園矮牆及室內牆壁均已重修。當局提出可將芳園書室活化作食肆、圖書館、學校或商店等用途。

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