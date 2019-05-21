瑪麗越柙犯減刑囚12月　哽咽稱兒子患癲癇 (16:03)

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李俐華今沒律師代表，自行在犯人欄內提出上訴，他今次只就使用虛假身分證、被判12個月的刑期上訴。他指出，申請赴美簽證的程序不涉身分證驗證，故他當日在美國駐港總領事館出示偽造的身分證時，目的不為前往其他國家。法官潘兆童亦表示，自己於一、兩星期前申請美國簽證，同意當中毋須使用本港身分證。

李俐華又稱，當日查閱其身分證的職員，在申請美國簽證一事上沒重要角色，又形容自己被要求出示身分證時正在找名片，故以常理來看，他當日沒可能在如此短時間內誤導職員，亦根本無意誤導該職員。

李俐華表示，原審裁判官判刑時未有就人道立場方面作考慮，形容幼子患有繼發性癲癇，惟多間醫院不願接收兒子，自己的父母亦沒能力照顧他，形容兒子生命危在旦夕，一度哽咽無法說話。

控方指出，李俐華交出的醫學文件未有醫生簽署，質疑當中的真確性，又表示李潛逃後再返港時，已預訂前往韓國的機票，質疑他是否帶子到香港就醫。

潘官最終將李俐華就使用虛假身分證的刑期由12個月減至6個月，即整體刑期由18個月減至12個月，李俐華聞判後帶笑離開犯人欄。

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