劏房漢涉刺死同鄉控謀殺　警誡下稱「佢好煩，成日向我借錢」 (16:05)

被告李秀君（65歲）被控一項謀殺罪。控罪指出，被告2016年12月13日在荃灣河背街一大廈內謀殺59歲林姓男子。

控方開案陳辭提到，被告和事主是廣東惠東同鄉，兩人認識多年，事主平日會到涉案劏房與其他同鄉打麻將或紙牌，被告獨居在毗鄰房間。

案發當日，事主前往該劏房與同鄉打麻將，其間有飲酒，及後被告到場，事主曾出言攻擊他，但被告沒有回應。晚上6時半，事主與其他同鄉離開劏房，事主醉酒並聲稱要飲咖啡，與其他同鄉分道揚鑣。

晚上近7時，涉案劏房附近女住戶見到兩人於被告的房間內，事主手拿酒杯，聽到被告說：「你要同我打？好，我同你打。」女住戶隨即關門。約10分鐘後，女住戶再次開門，見事主流血躺在門口，被告則走向廚房方向，女住戶報警。

救護員到場發現，事主左胸中三刀，腹部中一刀，當時已沒有呼吸和脈搏，送往仁濟醫院搶救後不治。

被告同日被捕，表現平靜，在警誡下說：「佢好煩，成日向我借錢，我咪拎廚房把刀拮佢幾下。」被告其後在錄影會面表示，事主當日曾到他房間，以酒樽威嚇襲擊他，故爭執期間把死者推到涉案廚房及刺傷他。

其他報道：廣州女司機衝紅燈釀車禍 13傷包括香港駐粵辦新聞主任

其他報道：原被控不誠實取用電腦 偷拍友人浴室裝修工認刑事損壞囚3月

其他報道：印傭食水加尿供僱主飲用被捕 女僱主肚痛送院