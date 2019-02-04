復康會更新《香港無障礙旅遊指南》　標示市區149無障礙公廁 (15:48)

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輪椅使用者兼巡查隊隊長林良明表示，指南自2009年推出，至今啟用第四更新版本；巡查隊根據屋宇署《設計手冊：暢通無阻的通道》準則，考察全港220個景點，今次新增了15個無障礙綠色景點，供殘疾人士參考，包括盧吉道、大潭篤水塘等。

指南顯示各景點的入口闊度、地面材質，另附有巡查隊親身拍攝的短片和360度全景照片。另外，巡查隊也考察了全港149個公共洗手間，量度洗手間門口的大小、扶手和坐廁的高度、洗手間內的空間等數據。

巡查隊成員李躍龍表示，經考察後發現，城門水塘的燒烤爐設備適合輪椅使用者，因燒烤爐周邊沒有石凳，而且其高度較平常的燒烤爐高，方便輪椅使用者，不會構成阻礙。

不過，隊伍考察期間發現，香港有些景點對輪椅使用者構成挑戰。李躍龍舉例說，東澳古洞有斜路，而且多石，如自行操作輪椅，「恐怕會反車」，需靠身邊義工幫忙推動。另外，林良明表示，團隊原計劃新增22個綠色地點，惟其間發現有些地點缺乏無障礙設施，例如馬草壟多爛地，不適合殘疾人到訪，故最終需取消，現變成新增15個景點。

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