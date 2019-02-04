馮永業涉收陳婉玉51萬元「甜頭」　涉案單位交易註明「買家是熟客」獲佣金折扣 (14:17)

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馮永業（55歲）被控兩罪，分別是公職人員接受利益及公職人員行為失當罪，陳婉玉（62歲）則被控一項向公職人員提供利益罪。

控方今傳召利嘉閣現任高級聯席董事何明高作供。對於涉案雍景臺16D單位交易，該臨時買賣合約上的買家名字先被塗去，後再填上「Wilson Fung」（馮永業英文名），何明高解釋，此情况有多個可能，指可能「寫錯咗」，「簽約時唔喺寫字樓」或者「買家有變」。

控方又問，該合約上為何出現「For/On behalf of Wilson Fung」，何明高解釋，若真正買家當時未能簽約，可就此透過他人與物業業主交易。

馮永業代表大律師盤問何明高時，透露陳婉玉曾透過同一名地產代理多次購入半山區物業。例如，陳婉玉曾於2004年7月以610萬元買入半山翡翠園，其後於同年10月以730萬元賣出，短短數月獲利100多萬元。

辯方又透露，陳婉玉於2004年9月中以1788萬元購入半山寶雲閣單位連車位，該臨時買賣合約中特別有一附表，指明該單位會以陳旗下有限公司購入。

辯方指出，在雍景臺交易中，更改買家資料只是塗去原本名字，反而寶雲閣交易中卻要特地填寫附表，辯方詢問箇中原因。何明高解釋，對於更改買家資料，行內有多種做法，而上述兩種做法均為合理。

辯方又透露，陳婉玉在上述多宗交易中，均以利嘉閣熟客身分獲得佣金折扣。其中雍景臺交易中，更有備註指明「業主不到價，買家是熟客」，令最終合約上顯示的買家「Wilson Fung」得到佣金折扣。審訊下午繼續。

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