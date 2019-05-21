廣州女司機衝紅燈釀13傷　受傷駐粵辦官員：暈咗一陣 (15:57)

【14：52】黃偉強向本報表示，事發時正值上班時間，而出事路口是多人經過的交通熱點。他憶述過馬路時是綠燈，肇事白色私家車原本與其他車輛一起在停車線前停下，但正當行人過馬路時，白色私家車突然起動衝前，把前方行人全部撞倒，並繼續衝前，直到撞上一輛黑色房車才停下。

黃偉強說，自己被撞倒之後「暈咗一陣」，無法起身，要先坐一坐，看到身邊還有老人家受傷，有人不省人事、有人流血，他被路人扶到一邊坐下。這時駐粵辦入境處人員趕到協助，並陪同他坐救護車前往中山大學附屬第三醫院（中山三院）。

黃偉強被撞至右手肘和右膝流血，牛仔褲破損，經過醫院拍片檢查，關節有腫脹但並無骨折，毋須留院，黃偉強感謝中山三院的照顧及駐粵辦入境事務處人員的協助，他現時已回家休息。

【13：58】廣州公安表示，廣州天河區林和中路林樂路口，今早（21日）8時50分左右有車輛衝紅燈釀成車禍，意外波及兩輛汽車，並造成13人受傷，其中兩人傷勢嚴重。現時警方已拘留涉事45歲丁姓女司機，並調查事故成因。

內地傳媒《新京報》報道，傷者包括香港駐粵經濟貿易辦事處首席新聞主任黃偉強。駐粵辦職員回應《新京報》查詢時，稱車禍現場就在駐粵辦樓下，而黃偉強每日都經此地上班，而黃意外後已被送院治療，至今仍未上班。黃偉強向《明報》證實自己腿部受傷，正在醫院檢查。

（央廣網/新京報）

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