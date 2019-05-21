原被控不誠實取用電腦　偷拍友人浴室裝修工認刑事損壞囚3月 (12:28)

呂渭民（39歲）為裝修工人，修改的控罪指出，他於2017年7月某日，在元朗黃泥墩村一間村屋內，無合法辯解下損壞屋內廁所天花。

辯方求情時稱，被告案發時從事貨運和裝修，現時在地盤工作，月入1.5萬元，與妻子育有一名兒子。辯方續說，被告被捕時已招供，事後已洗心革面，如向受害人致歉，又不爭議案中行為屬不道德，但希望量刑側重於考慮安裝攝錄機的行為，而非着重考慮安裝動機。另辯方指出，被告一早和盤托出，認為控方的改控屬延誤。

署理主任裁判官徐綺薇表示，判刑不能忽略其背後動機，本案較一般刑事損壞案件嚴重，並非酒後鬧事破壞物品等；被告與事主認識，事主交託被告完成翻新工程，被告利用其信任暗中在浴室天花安裝攝錄機，偷拍女子如廁和洗澡，屋內更有數名女性，「嚴重侵犯對方私隱」、「低劣和違反誠信」，心理報告指出他重犯機會屬「中度」。

徐官續說，雖被告未能成功拍攝不雅影像，但不會減輕該偷拍模式嚴重性，而事主在約一年後才發現偷拍鏡頭，必感到不安和困擾，決定判處被告監禁3個月。徐官又提到，不認為控方不合理出現延誤，故不作減刑。

案情指出，女子X與丈夫、女兒及其數名朋友住在案發住所，被告和X認識。被告於2017年為X裝修住所。X於2018年6月29日，在廁所更換燈泡時，發現天花鑲嵌箱子，內藏迷你數碼攝錄機及記憶卡，故報警求助。被告於同年7月被捕，警誡下承認事件。X拆卸箱子及還原天花，需花費300元。

其他報道：印傭食水加尿供僱主飲用被捕 女僱主肚痛送院

其他報道：荃灣12歲男童收衫失足墮樓 右腳骨折送院搶救

其他報道：中大稱今年入學黃金機會 籲進取選科 分數達去年收生四分三位數可一博